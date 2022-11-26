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Технологии

Спрос на российскую и белорусскую бытовую технику вырос почти вдвое

Спрос на российскую и белорусскую бытовую технику вырос почти вдвое

Информационный ресурс для актуализации данных воинского учета создадут в РФ – Путин

Путин поручил к апрелю 2024 года создать ресурс по актуализации документов воинского учета

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Спрос на российскую и белорусскую бытовую технику вырос почти вдвое. Об этом сообщают маркетологи.

Эта тенденция сложилась несмотря на то, что техника популярных марок по-прежнему есть в продаже – ее поставляют по параллельному импорту. Но покупателей больше беспокоит дальнейшее обслуживание. Например, детали на технику премиальных брендов сейчас не найти и не дождаться.

Что делать, если помощник по хозяйству вышел из строя? И товарам каких брендов лучше отдавать предпочтение? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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