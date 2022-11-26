Спрос на российскую и белорусскую бытовую технику вырос почти вдвое. Об этом сообщают маркетологи.

Эта тенденция сложилась несмотря на то, что техника популярных марок по-прежнему есть в продаже – ее поставляют по параллельному импорту. Но покупателей больше беспокоит дальнейшее обслуживание. Например, детали на технику премиальных брендов сейчас не найти и не дождаться.

Что делать, если помощник по хозяйству вышел из строя? И товарам каких брендов лучше отдавать предпочтение? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.