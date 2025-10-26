Форма поиска по сайту

26 октября, 16:15

Ограничения на оформление SIM-карт в России вступят в силу с 1 ноября

Ограничения на оформление SIM-карт в России вступят в силу с 1 ноября. Теперь один человек сможет оформить на себя не более 20 SIM-карт. Контролировать соблюдение лимита будет Роскомнадзор.

При попытке приобрести 21-ю карту оператор проверит паспортные данные через базу ведомства, и система автоматически откажет в заключении договора. Для тех у кого уже превышен лимит, предусмотрена другая процедура.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

