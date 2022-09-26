Москвичам рассказали о сервисе SberPay для удобной оплаты покупок в Сети. Больше трех миллионов москвичей ежемесячно оплачивают онлайн-покупки с помощью него.

SberPay позволяет клиентам делать заказ безопасным способом: данные карты остаются внутри банка и не передаются другим участникам расчетов. Чтобы пользоваться сервисом, достаточно иметь приложение "Сбербанк Онлайн" и карту Сбербанка. Больше ничего подключать не надо. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.