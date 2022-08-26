Эксперты рассказали о функциях электронного паспорта болельщика

В Воронеже лето для футбольных болельщиков во всех смыслах жаркое. Местный клуб сражается в премьер-лиге, а кассу штурмуют пять тысяч фанатов. Билеты продают только офлайн. А паспорт болельщика для входа на стадион теперь нужен цифровой.

Так что же "зашито" в этом документе – безопасность, тотальный контроль или спекуляции? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.