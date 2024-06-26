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26 июня, 06:45

Технологии

Российские туристы стали тестировать автономный навигатор и дальномер

Российские туристы стали тестировать автономный навигатор и дальномер

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Российские туристы стали тестировать новые гаджеты, созданные специально для активного отдыха на природе. Автономный навигатор помогает спланировать маршрут, сориентироваться на местности в отдаленных от Сети местах и зафиксировать все моменты экстремального похода.

Чтобы не потеряться, можно взять с собой в поход и оптический дальномер. Он позволяет видеть отдаленные объекты и определять расстояние до них.

Зарядить гаджеты можно от портативной солнечной батареи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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