С февраля вывлено свыше 117 тыс фейков о СВО – Роскомнадзор

С февраля вывлено свыше 117 тысяч фейков о СВО, заблокировано 1 177 ресурсов, сообщает Роскомнадзор.

Экс-офицер ФСО приговорен к 11 годам за хищения при реставрации башен Кремля.

До 30% месячной нормы осадков выпадет в Москве за два дня.

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