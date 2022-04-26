Москва заняла первое место в России по предоставлению госуслуг онлайн – Сергунина

Только 2,5% жителей Москвы не пользуются цифровыми услугами. За последние пять лет таких людей стало меньше в 10 раз. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунину.

Москва заняла первое место в России по числу граждан, которые получают государственные услуги в электронном виде. С момента запуска сайта mos.ru москвичи воспользовались онлайн-услугами и сервисами портала 2,5 миллиарда раз.

По словам Сергуниной, на портале mos.ru в электронном виде можно получить 380 различных услуг и сервисов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.