Видеокамеры в экранах на станциях метро в Москве не будут распознавать лица

Видеокамеры, которые установят в новых экранах на станциях столичного метро, не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей, сообщает пресс-служба метрополитена.

"Экраны нужны для информирования людей в экстренных случаях, а также чтобы рассказать об изменениях в работе транспорта, новых сервисах и для отображения полезной справочной и коммерческой информации", – говорится в сообщении.

Ранее на портале госзакупок появилась информация, согласно которой столичные власти планируют установку 316 цифровых дисплеев различных типов на 85 станциях метро. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.