"Актуальный репортаж": в РФ в 2022 году ввезли 65% меньше ноутбуков, чем в прошлом

В Россию в 2022 году ввезли на 65 процентов меньше ноутбуков, чем в прошлом. Данные публикует аналитический центр GS Group.

Чаще всего на полках магазинов теперь встречаются азиатские бренды. Активизировались и серые торговцы, у них ноутбуки стоят ощутимо дешевле, чем импортированные параллельно. Какие лэптопы можно купить в Москве сейчас, что делать с гарантией и можно ли доверять новым брендам? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.