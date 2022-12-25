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"Актуальный репортаж": в РФ в 2022 году ввезли 65% меньше ноутбуков, чем в прошлом

"Актуальный репортаж": в РФ в 2022 году ввезли 65% меньше ноутбуков, чем в прошлом

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В Россию в 2022 году ввезли на 65 процентов меньше ноутбуков, чем в прошлом. Данные публикует аналитический центр GS Group.

Чаще всего на полках магазинов теперь встречаются азиатские бренды. Активизировались и серые торговцы, у них ноутбуки стоят ощутимо дешевле, чем импортированные параллельно. Какие лэптопы можно купить в Москве сейчас, что делать с гарантией и можно ли доверять новым брендам? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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