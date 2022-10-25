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Работа WhatsApp на территории РФ не ограничивается – Роскомнадзор

Работа WhatsApp на территории РФ не ограничивается – Роскомнадзор

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Роскомнадзор не ограничивает работу WhatsApp, перебои 25 октября наблюдаются во многих странах. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

В приложении резко перестали отправляться сообщения. Получить их или подключиться к веб-версии тоже было невозможно. Аналитики назвали этот сбой крупнейшим в мессенджере с начала года.

В 2021 году проблемы у WhatsApp уже возникали, тогда подключиться не удавалось шесть часов. В этот раз все починить удалось за два часа. На данный момент у большинства пользователей все работает корректно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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