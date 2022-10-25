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Политика

Новости часа: Песков заявил, что РФ готова искать развязки ситуации на Украине

Новости часа: Песков заявил, что РФ готова искать развязки ситуации на Украине

Сбой произошел на сайте и в приложении Райффайзенбанка

Глобальный сбой произошел в работе WhatsApp

"Новости часа": СК создаст горячую линию для мобилизованных

У москвичей снова появилась возможность оплачивать покупки c помощью iPhone

"Жизнь в большом городе": технопарки

"Интервью": Виктор Шкредов – о столичном инновационном бизнесе

В столичном технопарке "Отрадное" показали "умную" электронику

В технопарке "Слава" созданы десятки инновационных производств

Новости часа: поставка оружия Украине приближает НАТО к черте столкновения с РФ – Захарова

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия готова разговаривать и с США, и с другими странам, и с Папой Римским, чтобы найти развязки ситуации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Движение по дороге Воскресенское – Каракашево – Щербинка открыли в ТиНАО. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Роскомнадзор не ограничивает работу WhatsApp. Как рассказали в ведомстве, перебои наблюдаются во многих странах.

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