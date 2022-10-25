Новости часа: Песков заявил, что РФ готова искать развязки ситуации на Украине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия готова разговаривать и с США, и с другими странам, и с Папой Римским, чтобы найти развязки ситуации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Движение по дороге Воскресенское – Каракашево – Щербинка открыли в ТиНАО. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Роскомнадзор не ограничивает работу WhatsApp. Как рассказали в ведомстве, перебои наблюдаются во многих странах.