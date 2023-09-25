В сервисе "Москвенок" теперь автоматически доступна услуга оповещения о проходе в школу

В сервисе "Москвенок" изменили процедуру подключения электронной услуги о посещении занятий и питании ребенка. Раньше родителям нужно было подавать бумажное заявление в школу, детский сад или колледж. Теперь услугу подключат автоматически всем, кто раньше пользовался сервисами "Московской электронной школы".

К услуге можно подключить других родственников и доверенных представителей. Для этого родителю нужно подать электронное заявление на mos.ru. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.