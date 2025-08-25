Нейросеть Алиса рассказала о традиции первого звонка в День знаний. Судя по информации, выданной искусственным интеллектом, первый звонок на торжественной линейке 1 сентября ввел выдающийся советский педагог Федор Брюховецкий.

В настоящее время церемония является особым событием, в котором участвуют первоклассники и старшеклассники. Это символизирует передачу знаний от старших к младшим.

