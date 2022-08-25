Приложения российских банков снова удалили из AppStore

Американская компания Apple не прекратила охоту на приложения российских подсанкционных банков. Из AppStore снова удалили приложения российских банков – программы "Сбера" и "ВТБ".

Они полностью копировали функционал оригинального софта, но название никак на это не указывало. Будут ли новые ограничения для клиентов банков, которые забанили на Западе, и когда в России появится своя бесконтактная система оплаты?

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