Cалоны сотовой связи начали предлагать подержанные смартфоны

На сегодняшний день поставок популярных американских гаджетов становится все меньше, запасы также почти раскупили. Из-за этого начали закрываться и фирменные магазины.

Так, ввиду такой ситуации салоны сотовой связи начали предлагать клиентам подержанные смартфоны. Например, на сайте "Связного" они представлены в разделе "техника с пробегом" с ценами от 10 тысяч рублей и до 35 тысяч рублей. Такую услугу оказывают и в МТС: б/у смартфоны стартуют от 6 тысяч рублей.



Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.