В РФ можно зарегистрировать биометрию для получения удаленных услуг – ЦБ

В РФ с 2022 года можно будет самостоятельно регистрировать биометрию в приложении для получения удаленных услуг. Об этом сообщил Центробанк.

Приговор блогеру Эдварду Билу по делу о ДТП вступил в силу. Он выйдет на свободу через несколько месяцев.

В Москве демонтировали вывеску бывшего завода Renault.