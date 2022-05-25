Samsung и Apple продолжили сертифицировать гаджеты после приостановки поставок в Россию

Apple и Samsung продолжают сертифицировать технику в России, несмотря на приостановку поставок. Об этом сообщают СМИ.

Только в Москве ретейлер Apple закрыл восемь магазинов. Прекратили работу точки и в других городах. По одной информации, эти площадки должны вновь заработать через три месяца. За это время удастся перестроить логистику. По другой – продавец электроники хочет наладить параллельный импорт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.