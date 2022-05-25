Apple и Samsung продолжили сертифицировать технику в РФ, несмотря на приостановку поставок

Apple и Samsung продолжают сертифицировать технику в России, несмотря на приостановку поставок. Об этом сообщают СМИ. Ранее только в Москве ретейлер Apple закрыл восемь магазинов. Прекратили работу точки и в других городах.

По одной информации, эти площадки должны вновь заработать через три месяца. За это время удастся перестроить логистику. По другой информации, продавец электроники хочет наладить параллельный импорт.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.