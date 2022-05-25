Международный День гиков отметят 25 мая в "Сколково"

Фанаты высоких технологий 25 мая будут отмечать Международный День гиков. В честь этого в "Сколково" пройдет самый масштабный парад фантастической электротехники в России. Будет около 30 арт-авто.

Все детали – от шасси до каркаса – сделаны вручную. По правилам фестиваля, вся техника должна быть электрической. Но самое главное – чем необычнее форма, тем лучше. Поэтому гигантские рыбы, черепахи и даже кузнечики, сделанные из самокатов, здесь в порядке вещей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.