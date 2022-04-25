Илон Маск покупает Twitter

Илон Маск все-таки покупает Twitter – за 44 миллиарда долларов. Американские СМИ пишут о заключении сделки со ссылкой на пресс-релиз соцсети.

Одна акция компании обойдется предпринимателю примерно в 55 долларов. Как сообщается, после завершения сделки Twitter станет непубличной компанией, после чего ее акции можно будет продавать или обменивать только в частном или внебиржевом порядке. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.