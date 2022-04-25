"Роскосмос" предложил заменить GPS на ГЛОНАСС

GPS, возможно, заменят на ГЛОНАСС. "Роскосмос" предлагает установить отечественную спутниковую систему навигации на российских самолетах.

Перед этим в Росавиации предупредили о возможных сбоях в работе GPS. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



