Компания Amazon представила домашнего робота Astro за 1 000 долларов. Как уверяют разработчики, чудо робототехники соединило в себе искусственный интеллект, системы безопасности и облачные сервисы. При этом внешне он выглядит как помесь робота-пылесоса и смарт-дисплея.

Цифровой помощник узнает не только своего хозяина. Его научили доставлять предметы конкретной персоне, а также крутить музыку, искать сводки погоды и отвечать на вопросы пользователей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.