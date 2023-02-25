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Новости

09:30

Технологии

Amazon представила домашнего робота Astro

Amazon представила домашнего робота Astro

Владельцам Apple, купленных за границей, стали отказывать в сервисном обслуживании

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Москвичам показали, как робот приготовил блины на ВДНХ

Москвичам показали, как робот выпекает блины на ВДНХ

"Техно": новинки в умных колонках

Компания Amazon представила домашнего робота Astro за 1 000 долларов. Как уверяют разработчики, чудо робототехники соединило в себе искусственный интеллект, системы безопасности и облачные сервисы. При этом внешне он выглядит как помесь робота-пылесоса и смарт-дисплея.

Цифровой помощник узнает не только своего хозяина. Его научили доставлять предметы конкретной персоне, а также крутить музыку, искать сводки погоды и отвечать на вопросы пользователей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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