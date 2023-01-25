Пользователи сообщили о сбое в работе приложения App Store

В соцсетях заявили, что магазин приложений Apple App Store, как и другие сервисы компании, перестали открываться в России. Некоторые пишут, что с такими проблемами столкнулись все российские операторы, за исключением МТС.

Ранее сообщалось, что после ухода американской компании Apple с российского рынка операторы не договорились с ней о поддержке функций VoLTE и VoWiFi на своих сетях для смартфонов iPhone 14. Из-за этого в телефонах пропали файлы с настройками для каждой конкретной сети.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.