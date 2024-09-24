Цифровое удостоверение многодетности упростило покупку ж/д билетов для московских семей

Купить железнодорожные билеты со скидкой многодетным семьям из Москвы стало проще благодаря цифровому удостоверению многодетности. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Для подтверждения льготного статуса достаточно прикрепить нужные документы через форму обратной связи на сайте РЖД или по электронной почте. Москвичам не придется дополнительно ехать в билетные кассы для предъявления оригиналов документов.

Цифровое удостоверение многодетной семьи – это полноценный аналог бумажного документа. Оно содержит уникальный QR-код, подтверждающий льготный статус. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.