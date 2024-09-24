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24 сентября, 07:15

Технологии

Telegram сможет передавать спецслужбам IP-адреса пользователей по запросу

Telegram сможет передавать спецслужбам IP-адреса пользователей по запросу

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Дуров заявил, что IP-адреса нарушителей в Telegram могут раскрыть по запросу властей

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Мессенджер Telegram сможет передавать спецслужбам IP-адреса и номера телефонов нарушителей платформы, если запросы правоохранительных органов будут обоснованы. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

Предприниматель отметил, что за последние несколько недель модераторы при помощи нейросетей сделали недоступным так называемый проблемный контент, который им удалось выявить.

Кроме того, решено обновить условия предоставления услуг и политику конфиденциальности Telegram. И такие меры, уверен Дуров, должны отпугнуть преступников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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