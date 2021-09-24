Аналитик рынка мобильной связи рассказал о продажах iPhone

В России стартовали продажи новых iPhone 13. В Москве у магазина на Тверской покупатели начали собираться еще рано утром. При этом ведущий аналитик рынка мобильной связи Эльдар Муртазин рассказал, что последние несколько лет не наблюдается особого ажиотажа.

По его словам, люди спокойно делают предзаказ за пару дней и курьерами получают свои аппараты.

"Не нужно нигде стоять. Да, есть недостаток определенных версий в определенных цветах, но он всегда был, то есть тут нет ничего нового", – сказал Муртазин.

Аналитик также отметил, что iPhone 12 уходят рынка.

"Сегодня можно купить 12-й iPhone у партнеров компании Apple значительно дешевле, чем та цена, которая была в онлайн-магазине компании", – добавил эксперт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.