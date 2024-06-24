24 июня, 17:30Технологии
Эксперт оценил законопроект о запрете продажи телефонов без доступа к приложениям из РФ
В Госдуму внесли законопроект, который предлагает продавать только те телефоны, на которые можно без ограничений устанавливать отечественные приложения. По этому законопроекту также нельзя будет продавать гаджеты, на которых запрещен доступ к RuStore.
Председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко объяснил, зачем нужны такие изменения. Также он прокомментировал, не вызовет ли введение такой нормы массовый отток производителей гаджетов.
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