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24 июня, 17:30

Технологии

Эксперт оценил законопроект о запрете продажи телефонов без доступа к приложениям из РФ

Эксперт оценил законопроект о запрете продажи телефонов без доступа к приложениям из РФ

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В Госдуму внесли законопроект, который предлагает продавать только те телефоны, на которые можно без ограничений устанавливать отечественные приложения. По этому законопроекту также нельзя будет продавать гаджеты, на которых запрещен доступ к RuStore.

Председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко объяснил, зачем нужны такие изменения. Также он прокомментировал, не вызовет ли введение такой нормы массовый отток производителей гаджетов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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