Сервис управления домофонами через приложение продолжили тестировать в Москве

С помощью телефона в Москве скоро можно будет управлять еще и домофонами. В столице тестируют приложение, которое позволит принимать видеозвонки, а также самим создавать и менять временные и постоянные ПИН-коды для входа в подъезд.

Удобство новой технологии уже оценили жители восьми домов. Тестирование новой системы будет идти до конца 2022 года. Приложение называется "Электронный дом Москва" и его уже можно скачать на свой смартфон.

Скоро к тестированию присоединятся еще 44 дома в разных районах столицы. В их числе есть дома, которые построены по программе реновации. Их оборудуют по новому смарт-стандарту.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.