24 мая, 15:00M24.RU
Разработчики рассказали о создании и перспективах RuStore
24 мая дискуссия "RuStore: успешные отраслевые партнерства как основа российского технологического лидерства" прошла в рамках 27-го Российского интернет форума.
О создании RuStore, первых итогах работы и планах на будущее рассказывали:
- вице-президент по развитию почтовых сервисов и магазина приложений VK Иван Мыздриков;
- руководитель мобильной разработки приложения Ozon Александр Свиридов;
- руководитель маркетинга "Яндекс.Поиска" Даниил Колесников;
- product owner АО "Тинькофф банк" Никита Буклиш;
- руководитель управления базовых технологий и департамента разработки корпоративных продуктов в "Лаборатории Касперского" Виктор Яблоков.