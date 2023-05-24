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Новости

24 мая, 15:00

M24.RU

Разработчики рассказали о создании и перспективах RuStore

Разработчики рассказали о создании и перспективах RuStore

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24 мая дискуссия "RuStore: успешные отраслевые партнерства как основа российского технологического лидерства" прошла в рамках 27-го Российского интернет форума.

О создании RuStore, первых итогах работы и планах на будущее рассказывали:

  • вице-президент по развитию почтовых сервисов и магазина приложений VK Иван Мыздриков;
  • руководитель мобильной разработки приложения Ozon Александр Свиридов;
  • руководитель маркетинга "Яндекс.Поиска" Даниил Колесников;
  • product owner АО "Тинькофф банк" Никита Буклиш;
  • руководитель управления базовых технологий и департамента разработки корпоративных продуктов в "Лаборатории Касперского" Виктор Яблоков.
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