24 мая, 13:00M24.RU
27-й Российский интернет форум стартовал в столице
24 мая на открытии 27-го Российского интернет форума состоялась дискуссионную панель "Построение технологического лидерства".
Перед собравшимися выступили:
- генеральный директор ЦИАН Дмитрий Григорьев;
- директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников;
- генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко;
- директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев;
- директор по стратегическому развитию рынка коммерческого департамента компании "Яндекс" Борис Омельницкий;
- заместитель управляющего директора Ozon Алексей Минаев;
- исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова;
- директор по аналитике АНО "Цифровая экономика" Карен Казарян;
- главный аналитик РАЭК Мария Сайкина.