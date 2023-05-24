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24 мая, 13:00

M24.RU

27-й Российский интернет форум стартовал в столице

27-й Российский интернет форум стартовал в столице

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24 мая на открытии 27-го Российского интернет форума состоялась дискуссионную панель "Построение технологического лидерства".

Перед собравшимися выступили:

  • генеральный директор ЦИАН Дмитрий Григорьев;
  • директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников;
  • генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко;
  • директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев;
  • директор по стратегическому развитию рынка коммерческого департамента компании "Яндекс" Борис Омельницкий;
  • заместитель управляющего директора Ozon Алексей Минаев;
  • исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова;
  • директор по аналитике АНО "Цифровая экономика" Карен Казарян;
  • главный аналитик РАЭК Мария Сайкина.
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