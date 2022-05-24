В Wildberries опровергли информацию о введении штрафов за отказ от товаров

Wildberries не будет штрафовать за отказ от товара. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Информация о штрафах появилась накануне. СМИ ссылались на пользователей онлайн-гиганта. Люди жаловались, что площадка берет деньги, в том числе, в случае возврата бракованного товара. Была даже точная сумма – 100 рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.