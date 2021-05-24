Роскомнадзор пригрозил замедлением трафика Google

Роскомнадзор заявил, что Google недостаточно фильтрует контент, поэтому его трафик может быть замедлен.

YouTube не удалил около пяти тысяч запрещенных материалов, 3,5 тысячи из них содержат призывы к экстремизму, отметили в ведомстве.