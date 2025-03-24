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24 марта, 21:15

Технологии

Жители ЖК в Москве остались без интернета из-за DDoS-атаки на провайдера

Жители ЖК в Москве остались без интернета из-за DDoS-атаки на провайдера

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 марта

Роскомнадзор сообщил о второй волне кибератаки на провайдера Lovit

Проблемы с интернетом в домах "ПИК" сохраняются несколько дней

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Тысячи жителей домов крупнейшего застройщика остались без интернета и умных сервисов. Причиной стала мощная кибератака, которая была направлена на провайдера Lovit. По данным Роскомнадзора, атака продолжается и поступает из США, Германии, Швеции и других стран.

Кроме проблем с доступом в Сеть, пользователи сообщают о сбоях в работе домофонов. В некоторых домах вход возможен только по ключу или специальному коду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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