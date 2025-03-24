Жители ЖК в Москве остались без интернета из-за DDoS-атаки на провайдера

Тысячи жителей домов крупнейшего застройщика остались без интернета и умных сервисов. Причиной стала мощная кибератака, которая была направлена на провайдера Lovit. По данным Роскомнадзора, атака продолжается и поступает из США, Германии, Швеции и других стран.

Кроме проблем с доступом в Сеть, пользователи сообщают о сбоях в работе домофонов. В некоторых домах вход возможен только по ключу или специальному коду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.