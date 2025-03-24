Проблемы с интернетом в домах "ПИК" сохраняются несколько дней

В домах крупного застройщика "ПИК" уже несколько дней нет доступа в интернет. Первые сбои жители заметили еще на прошлой неделе, но теперь Сети нет совсем. Из-за этого перестали работать некоторые системы, в том числе домофоны.

Жильцы могут попасть в подъезд только с помощью ключа или индивидуального кода. Курьеры также используют код или звонят в домофон. Сроки восстановления связи пока неизвестны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.