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24 марта, 16:15

Технологии

Проблемы с интернетом в домах "ПИК" сохраняются несколько дней

Проблемы с интернетом в домах "ПИК" сохраняются несколько дней

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В домах крупного застройщика "ПИК" уже несколько дней нет доступа в интернет. Первые сбои жители заметили еще на прошлой неделе, но теперь Сети нет совсем. Из-за этого перестали работать некоторые системы, в том числе домофоны.

Жильцы могут попасть в подъезд только с помощью ключа или индивидуального кода. Курьеры также используют код или звонят в домофон. Сроки восстановления связи пока неизвестны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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