Банки РФ выпустят на рынок стикеры для бесконтактной оплаты

На российский рынок выходит новый инструмент для бесконтактной оплаты – стикер. Его можно наклеить на смартфон. Эта технология нужна владельцам iPhone, которые не могут на данный момент воспользоваться подобной функцией.

Банки рассчитывают на большой спрос. Однако эксперты считают, что интерес к стикерам долго не продержится. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.