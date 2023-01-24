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16:30

Технологии

Банки РФ выпустят на рынок стикеры для бесконтактной оплаты

Банки РФ выпустят на рынок стикеры для бесконтактной оплаты

Крупные банки России выпустят на рынок платежные стикеры

Российские банки запустят бесконтактную оплату по платежным стикерам

Банки РФ выпустят стикер для бесконтактной оплаты

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На российский рынок выходит новый инструмент для бесконтактной оплаты – стикер. Его можно наклеить на смартфон. Эта технология нужна владельцам iPhone, которые не могут на данный момент воспользоваться подобной функцией.

Банки рассчитывают на большой спрос. Однако эксперты считают, что интерес к стикерам долго не продержится. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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