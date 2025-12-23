Мобильный интернет протестировали на шести катках Москвы

Независимые эксперты протестировали мобильный интернет на шести крупных столичных катках. "МегаФон" показал лучшие результаты. Об этом свидетельствует исследование информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

Оператор лидирует по максимальной скорости скачивания на катке ВДНХ, в парке Горького, "Сокольниках", Лианозовском парке и в Лужниках. На последней локации средняя скорость скачивания составила 230 мегабит в секунду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

