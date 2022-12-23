В России создали бриллиантовый iPhone за 31 млн рублей

В России создали бриллиантовый iPhone, теперь это самая дорогая переделка в мире. Она стоит более 31 миллиона рублей.

Корпус инкрустировали 511 бриллиантами, а также добавили подвеску в виде снежинки из этих камней. Для этого пришлось разобрать оригинальное колье Snowflake от британского ювелирного гиганта Graff.

Graff Snowflake – это украшение из крупных бриллиантов и белого золота. В коробке будет сертификат, подтверждающий подлинность. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.