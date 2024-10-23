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Новости

23 октября, 20:00

Технологии

Инновационную распределяющую шляпу представили столичные разработчики

Инновационную распределяющую шляпу представили столичные разработчики

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Московские ученые создали распределяющую шляпу, похожую на ту, которую показывали в фильмах о Гарри Поттере. Чтобы узнать свое профессиональное будущее, юным москвичам достаточно пройти тест на компьютере с этим устройством на голове.

Во время тестирования шляпа анализирует около 15 показателей: вовлеченность в процесс, концентрацию, стресс, расслабление и другие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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