Инновационную распределяющую шляпу представили столичные разработчики

Московские ученые создали распределяющую шляпу, похожую на ту, которую показывали в фильмах о Гарри Поттере. Чтобы узнать свое профессиональное будущее, юным москвичам достаточно пройти тест на компьютере с этим устройством на голове.

Во время тестирования шляпа анализирует около 15 показателей: вовлеченность в процесс, концентрацию, стресс, расслабление и другие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.