Московские разработчики представили мобильные и компьютерные игры в Индонезии

Московские разработчики представили мобильные и компьютерные игры разных жанров в Индонезии. Они впервые приняли участие в отраслевой международной выставке, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Столичный стенд стал одним из самым популярных у гостей. Их заинтересовали симулятор автомобильных гонок, специальное автокресло и приключенческий проект о событиях в волшебной реальности.

Кроме того, столица презентовала первый в России кластер видеоигр и анимации, в следующем году его откроют в инновационном центре "Сколково". На сорока тысячах квадратов разместят все необходимое для профессионалов индустрии.

Прием заявок на резидентство открыли на сайте Агентства креативных индустрий. Он продлится до 30 ноября. Принять участие в отборе могут индивидуальные предприниматели и компании, зарегистрированные в Москве.

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