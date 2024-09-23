Мессенджер Telegram начнет раскрывать IP-адреса нарушителей правил платформы

Мессенджер Telegram будет раскрывать спецслужбам IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила площадки, если от силовых структур поступит обоснованный юридический запрос. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Это решение он объяснил тем, что некоторые люди использовали алгоритмы поиска Telegram для продажи нелегальных товаров. Теперь специальная команда мессенджера сделала поиск безопаснее и удалила весь проблемный контент. Меры, считает предприниматель, должны отпугнуть преступников.

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