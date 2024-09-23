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23 сентября, 18:15

Технологии

Telegram будет раскрывать спецслужбам IP-адреса нарушителей правил платформы

Telegram будет раскрывать спецслужбам IP-адреса нарушителей правил платформы

Дуров заявил, что IP-адреса нарушителей в Telegram могут раскрыть по запросу властей

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Мессенджер Telegram будет раскрывать спецслужбам IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила платформы, если от силовых структур поступит обоснованный юридический запрос. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Решение предприниматель обосновал тем, что некоторые люди использовали алгоритмы поиска Telegram, чтобы продавать нелегальные товары. Теперь специальная команда мессенджера сделала поиск безопаснее. Меры, по словам Дурова, должны отпугнуть преступников. Он также призвал пользователей сообщать, если они найдут что-то незаконное.

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