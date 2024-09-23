Дуров заявил, что IP-адреса нарушителей в Telegram могут раскрыть по запросу властей

IP-адреса и номера телефонов нарушителей правил в мессенджере Telegram могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные запросы. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

По словам предпринимателя, эта мера вводится, чтобы удержать преступников от злоупотребления внутренним поиском Telegram. Он уточнил, что мессенджер обновил условия предоставления услуг и политику конфиденциальности, приведя их единообразию по всему миру.

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