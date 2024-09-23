Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября, 16:45

Технологии

Дуров заявил, что IP-адреса нарушителей в Telegram могут раскрыть по запросу властей

Дуров заявил, что IP-адреса нарушителей в Telegram могут раскрыть по запросу властей

"Техно": в России изобрели новые протезы рук с ИИ

iPhone могут запретить продавать в РФ

Новости часа: началась реставрация фасадов и кровли здания биржи на Ильинке

"Техно": российские разработчики изобрели новые модели протезов рук с ИИ

Новости часа: технологические конкурсы помогают Москве внедрять передовые разработки

В Москве искусственный интеллект повысил скорость и точность лучевой диагностики

Собянин: технологические конкурсы помогают столице внедрять передовые разработки

Российские производители ортопедической продукции изобрели новые модели протезов рук с ИИ

"Техно": как виртуальные примерочные помогают подобрать образ

IP-адреса и номера телефонов нарушителей правил в мессенджере Telegram могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные запросы. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

По словам предпринимателя, эта мера вводится, чтобы удержать преступников от злоупотребления внутренним поиском Telegram. Он уточнил, что мессенджер обновил условия предоставления услуг и политику конфиденциальности, приведя их единообразию по всему миру.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиивидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика