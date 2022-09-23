Новости часа: в Москве запустили чат-бот с информацией о частичной мобилизации в городе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Правительство Москвы запустило в Telegram чат-бот, с его помощью можно получить информацию о частичной мобилизации в столице.

Мобилизованные граждане имеют право на налоговые льготы. Об этом сообщается на информационном портале "Объясняем.рф".

Специалисты IT, связи и медиа, которым отказано в отсрочке, могут апеллировать к Минцифры. Об этом сообщило ведомство.