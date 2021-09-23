Приложение МЭШ стало финалистом международной премии образовательных проектов

Мобильное приложение "Московской электронной школы", созданное для школьников и их родителей, стало финалистом премии GESS Eduсation Awards. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Дневник попал в номинацию "Лучшее бесплатное приложение". На сегодняшний день им пользуется уже миллион человек. Родители могут буквально за пару минут создать электронное уведомление об отсутствии ребенка на уроках или настроить подписку на получение push-сообщений об оценках и домашнем задании.

Сами школьники с помощью мобильного приложения могут участвовать в обсуждениях и видеозвонках, выполнять цифровые задания и изучать контент, который предлагает платформа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.