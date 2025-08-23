Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 августа, 10:15

Технологии

Нейросеть Алиса составила варианты комплектов школьной формы

Нейросеть Алиса составила варианты комплектов школьной формы

Возможность оплаты на кассе появилась у пользователей iPhone

Сбербанк запустил бесконтактную оплату для iPhone через технологию "Вжух"

Россиян не будут штрафовать за использование VPN

Нейросеть Алиса составила базовый осенний гардероб для девушки 30 лет

Нейросеть Алиса рассказала, что точно не понадобится школьнику в учебном заведении

"Новости дня": робот начал помогать одной из медицинских лабораторий Москвы

Нейросеть Алиса назвала самые смешные настольные игры для компании друзей

В AppStore появится магазин RuStore до конца года

Нейросеть Алиса сравнила национальные блюда разных регионов РФ из теста

Нейросеть Алиса составила варианты комплектов школьной формы для начальной, средней и старшей школы.

Искусственный интеллект сделал подборку в таблице с учетом разных времен года, а также пола и возраста ребенка. Начальной школе ИИ на зиму подобрал: для мальчиков – брюки классические, рубашки, пиджак, свитер, галстук или бабочка. Девочкам – юбку до колена, блузку, пиджак, бант или брошь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологииобществовидеоИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика