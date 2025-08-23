Нейросеть Алиса составила варианты комплектов школьной формы для начальной, средней и старшей школы.

Искусственный интеллект сделал подборку в таблице с учетом разных времен года, а также пола и возраста ребенка. Начальной школе ИИ на зиму подобрал: для мальчиков – брюки классические, рубашки, пиджак, свитер, галстук или бабочка. Девочкам – юбку до колена, блузку, пиджак, бант или брошь.

