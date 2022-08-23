"Яндекс" получит сервис Delivery Club в рамках сделки с VK

"Яндекс" в рамках сделки с VK приобретет сервис Delivery Club. После завершения у "Яндекс.Еды" и Delivery Club будет единая платформа распределения заказов. За счет этого курьеры смогут получать больше заказов в одном районе, а значит, привозить их быстрее.

В свою очередь VK получает от "Яндекс" новостной агрегатор и платформу "Дзен". Стартовая страница "Яндекса" будет по адресу ya.ru, внешне, как начальная страница Google с поисковой строкой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.