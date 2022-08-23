"Яндекс" станет основным игроком на рынке доставки продуктов после сделки с VK – эксперты

Аналитики считают, что "Яндекс" станет основным игроком на рынке доставки продуктов после сделки с VK.

При это в Федеральная антимонопольная служба РФ сообщили, что пока не получали ходатайство о покупке "Яндексом" сервиса Delivery Club. В случае поступления заявки, ведомство оценит влияние сделки на рынок в установленном режиме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.