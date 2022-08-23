"Яндекс" продал сервисы "Дзен" и "Новости" компании VK

"Яндекс" отдает сервисы "Дзен" и "Новости" компании VK в обмен на сервис доставки еды Delivery Club. Сделка будет безденежной, ее планируют закрыть до конца 2022 года.

Когда это произойдет, "Яндекс" поменяет свою главную страницу на ya.ru, это будет минималистичный поисковик. Что касается Delivery Club, то сервис продолжит работать под собственным брендом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.