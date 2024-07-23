Россияне пожаловались на сбои в работе сервисов трех крупных банков

Пользователи пожаловались на сбои в работе сервисов трех крупных российских банков. Среди них – Райффайзенбанк, Россельхозбанк и Росбанк. Воспользоваться приложениями и зайти на сайты финансовых организаций было невозможно. О неполадках сообщали и некоторые клиенты Газпромбанка.

К этой минуте в Газпромбанке отметили, что их мобильное приложение и сайт работают в штатном режиме. Росбанк подтвердил наличие сбоя и добавил, что над восстановлением сервисов работают.

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