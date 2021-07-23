Пользователи "Яндекса" сообщили о сбоях в работе сервиса

Пользователи "Яндекса" сообщают о сбоях в работе сервиса. Об этом говорится на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По их данным было зафиксировано 495 отчетов о сбоях в работе "Яндекса". При этом 70% пользователей отмечали проблемы с почтой, а 30% сообщали о сбоях в работе сайта.

Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге.

В свою очередь в пресс-службе "Яндекса" сообщили ТАСС, что кратковременные сбои зафиксированы в работе почтового сервиса компании. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.